В мире существует много необычных удивительных памятников в первом предложении Найди слово состав которого соответствует схеме Выпиши это слово обозначает части корень суффикс окончание

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В мире существует много необычных удивительных памятников в первом предложении Найди слово состав которого соответствует схеме Выпиши это слово обозначает части корень суффикс окончание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Памят-корень, ник-суффикс, ов-окончание Памятников подходит вашей схеме
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