Очень срочно! скажите пожалуйста что означает фраза"Париж стоит мессы"
История
Очень срочно! скажите пожалуйста что означает фраза"Париж стоит мессы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якобы эти слова сказал король Франции Генрих IV (тот, что в "Королеве Марго" Дюма) . Он был протестантом, но чтобы стать королем, надо было перейти в католичество. А месса - это католическое богослужение. Эта фраза обычно цитируется, когда хотят сказать, что кто-то пошел на сделку с совестью во имя каких-то выгод.
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