Задание: Вычислить площадь фигуры ограниченной заданными линиями. Данные: y=4-x^2 и y=0 Просьба: Решите с подробным объяснением, очень надо. Спасибо, котаны^^

Математика

Задание: Вычислить площадь фигуры ограниченной заданными линиями. Данные: y=4-x^2 и y=0 Просьба: Решите с подробным объяснением, очень надо. Спасибо, котаны^^

Автор: Гость