Задание: Вычислить площадь фигуры ограниченной заданными линиями. Данные: y=4-x^2 и y=0 Просьба: Решите с подробным объяснением, очень надо. Спасибо, котаны^^
Математика
Задание: Вычислить площадь фигуры ограниченной заданными линиями. Данные: y=4-x^2 и y=0 Просьба: Решите с подробным объяснением, очень надо. Спасибо, котаны^^
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Применены : формулы интегрирования, формула Ньютона-Лейбница
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