Як буде по украинській мові пласкогубці

Українська мова
Як буде по украинській мові пласкогубці
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Гость:
Так і буде................ .
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