Назвіть верхні дихальні шляхи людини ?

Биология
Назвіть верхні дихальні шляхи людини ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система верхних дыхательных путей состоит из носа, носоглотки и  ротоглотки, а также частично ротовой полости, так как она тоже может  быть использована для  дыхания.
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