3. С 1 по 12 сентября число жарких дней настолько превосходило число холодных, наско??ько число холодных дней превосходило число тёплых. Сколько холодных дней было в указанный период?

Математика

3. С 1 по 12 сентября число жарких дней настолько превосходило число холодных, наско??ько число холодных дней превосходило число тёплых. Сколько холодных дней было в указанный период?

Автор: Гость