3. С 1 по 12 сентября число жарких дней настолько превосходило число холодных, наско??ько число холодных дней превосходило число тёплых. Сколько холодных дней было в указанный период?
Математика
3. С 1 по 12 сентября число жарких дней настолько превосходило число холодных, наско??ько число холодных дней превосходило число тёплых. Сколько холодных дней было в указанный период?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 - жарких 3 - теплых
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