Слово из математики 9 букв 5 е. Пожалуйста. 6 класс

Математика
Слово из математики 9 букв 5 е. Пожалуйста. 6 класс
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Геометрия. Подходит или должно быть что-то другое?
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