Русский язык упражнения 271 вариант 1 ,помогите
Русский язык
Русский язык упражнения 271 вариант 1 ,помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п.что? пахучий цветок , колючий ветер, лишний карандаш Р.п. чего? пахучего цветка, колючего ветра, лишнего карандаша В.п. что? пахучий цветок, колючий ветер, лишний карандаш И.п. что? пахучий луг кто? колючий ёж, лишний человек Р.п. чего? пахучего луга кого? колючего ежа, лишнего человека В.п. что? пахучий луг кого? колючего ежа, лишнего человека Выбирайте любой ответ, который Вам более нравится)))))
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