Помогите упражнение 112.

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Аквамарин считается по своему имени (аква марин - морская вода) камнем, передающим цвет морской (опр) волны. Это не совсем так. В прозрачной (опр)его глубине есть оттенки мягкого (опр)зеленоватого (опр) цвета и бледной (опр) синевы. Но все своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко освещен изнутри совершенно серебряным (опр )(именно серебряным (опр), а не белым (опр)) огнем. Кажется, что если вглядеться в аквамарин, то увидишь тихое (опр)море с водой цвета звезд. Очевидно, эти цветовые (опр)и световые (опр) особенности аквамарина и других драгоценных (опр)камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота нам все же кажется необъяснимой. ((опр)