План сказки встреча двух карандашей
Литература
План сказки встреча двух карандашей
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Сказку про двух карандашей. План: 1. Встреча двух карандашей - Красного и Черного 2. Скромность Красного и вычурность Черного 3. Хорошие дела Красного карандаша 4. Проделки Черного карандаша Жили два карандаши Черный и Красный. И вот однажды они встретились. Черный начал хвастаться что он лучше всех, что он самый красивый. А Красный просто тихо стоял и слушал что говорит его собеседник. После того как они познакомились они пошли по домам. На следующий день они проснулись и Пошли гулять. Шел Красный карандаш себе и смотрит, плачит маленький карандашик. Он подошел к нему и спросил: Почему ты плачешь малыш? Он ему ответил: Я играл со своим летучим змеем, но потом подошел дяденька и закинул его на дерево. И теперь я его не могу дастать. Сново заплакал малыш. Красный карандаш залез на дерево и достал ему его змея. Мальчик обрадовался и поблагодарил его за помощь. Красный тогда спросил у него: А ты не знаешь как он выглядит, ну тот который закинул твоего змея? Он ему ответил: Да я знаю он был все одет в черное. Тогда Красный понял что это тот с кем он вчера разговаривал. это был Черный карандаш. Он решил найти его и преподать ему урок. Тем временем Черный карандаш опять хулиганил. На этот раз он разбрасывал мусор и стрелял в окна из рогатки. Когда красный подошел к нему они начали разговор. И этот разговор окончился тем что Черный карандаш пообещал больше никогда не хулиганить и причинять вред другим карандашам. Конец!
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