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Сообщение по информатике на тему : «Т9-помощник или враг» Соловьева Олеся Вот все говорят: «У меня Т9, Т9… ». А если разобраться по большому счету… Что это такое? Это предугадывающая система набора текстов для мобильных телефонов, которую придумала и разработала компания Тэгик Коммуникэйшен. В принципе, в плане изобретения, они, конечно же, молодцы! Это ноу-хау позволяет набирать наиболее часто употребляемые слова с удвоенной скоростью. Но в итоге, получается не совсем хороший результат. Если не перепроверить и не исправить допустимый вариант, можно отправить «Бамбардию киргуду». Текст может потерять значение или вообще приобрести комичный характер. В «одноклассниках» и в «контакте» такие случаи люди выкладывают как анекдоты. Вот, например:-Ну что решили? Будете у нас размещаться?Т9: Пока ничего. Я жру руководителя направления.-Приятного аппетита, конечно, но кто теперь будет решать вопрос о размещении?ИЛИ:-Ты знаешь дорогой, я здесь за месяц похудела на три килограмма…Т9: Ах, ты моё слонышко!-Вот только не надо врать, что это опечатка!!!Таких приколов в интернете множество, можно смеяться целый день. Но суть Т9 понятна. Каждый для себя сам решает пользоваться этой функцией в телефоне или отключить ее. Я лично не хотела бы, чтобы мои сообщения перевирались, а над чужими приколами, почему бы и не посмеяться!!!