(2,9 × 10 минус в степени 5)(2×10 минус в степени 2)
Алгебра
(2,9 × 10 минус в степени 5)(2×10 минус в степени 2)
Ответ(ы) на вопрос:
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(2,9*2)*(10^-5*10^-2)=5,8*10^-7=0,00000058
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