Разделите фигуру на четыре равные части ( то есть такие фигуры, из которых любые две можно наложить друг на друга так, чтобы они совпали).
Математика
Разделите фигуру на четыре равные части ( то есть такие фигуры, из которых любые две можно наложить друг на друга так, чтобы они совпали).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изи там фигура состоит и трех квадратиков которые делают угол
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