Разделите фигуру на четыре равные части ( то есть такие фигуры, из которых любые две можно наложить друг на друга так, чтобы они совпали).

Математика

Разделите фигуру на четыре равные части ( то есть такие фигуры, из которых любые две можно наложить друг на друга так, чтобы они совпали).

Автор: Гость