Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой. А называлась эта проволока... а) сурдинка б)баклуша в) просак г) канитель д) каракуль

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Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой. А называлась эта проволока... а) сурдинка б)баклуша в) просак г) канитель д) каракуль

Автор: Гость