Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой. А называлась эта проволока... а) сурдинка б)баклуша в) просак г) канитель д) каракуль
Русский язык
Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой. А называлась эта проволока... а) сурдинка б)баклуша в) просак г) канитель д) каракуль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой. А называлась эта проволока... г) канитель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика