Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой. А называлась эта проволока... а) сурдинка б)баклуша в) просак г) канитель д) каракуль

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Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой. А называлась эта проволока... а) сурдинка б)баклуша в) просак г) канитель д) каракуль
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой. А называлась эта проволока...  г) канитель
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