Какие глаголы бываю,??? и накакие вопросы они отвечают???

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Какие глаголы бываю,??? и накакие вопросы они отвечают???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бывают совершенного и несовершенного видов, прошедшего, настоящего, будущего времени. Отвечают на вопросы что делать? что сделать? что далают? что будут делать?
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