Est-ce que les animaux sont utiles a l'homme?

Французский язык
Est-ce que les animaux sont utiles a l'homme?
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Автор: Гость
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Гость:
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