Помогите пожалуйста анализ всех монологов Чацкого или Фамусова(по желанию)Кратко. Из комедии Горе от ума...

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Емуджи́н ( монг. Temüǰin, Тэмүүжин; кит.: 铁木真; піньїнь: Tiěmùzhēn); 1155[1] — 18 серпня 1227) — монгольський державний, політичний і військовий діяч. Засновник і перший великий хан ( 1206–1227) Монгольської імперії, другої за площею імперії у всесвітній історії[2]. Представник роду Борджигінів. Патріарх династії Чингізідів. Протягом 1186–1205 років об'єднав усі монгольські племена. 1206 року на курултаї племен проголосив створення Монгольської імперії, а себе — її правителем. Провів реформи, скеровані на ліквідацію племінного розподілу й формування потужного всемонгольського війська. 1207 року підкорив тангутську державу Західну Ся. 1215 року здобув Пекін й захопив чжурчженську династію Цзінь, що володіла Північно-Східним Китаєм. 1218 року знищив ханство каракиданів у Середій Азії, а протягом 1219–1221 років завоював мусульманськийХорезм. 1220 року заснував столицю Монгольської імперії — місто Каракорум. 1223 року відрядив військо до Кавказу й степів Причорномор'я, що розбило руських князів і половців на Калці. 1226 року розпочав війну проти бунтівних тангутів. Помер під час облоги тангутської столиці. На момент смерті керував гігантською державою, що простягалася від Японського моря до Каспійського. У часи існування монгольської династії Юань, створеної його нащадками, його вважали засновником цієї династії та її першим імператором. У Монголії та Китаї вшановується як національний герой[3]. Його зобразили на банкнотах Монголії номіналом у 1000, 5000 та 10000 тугриків. Монгольське тронне ім'я — хан Чінґис ( монг. Činggis Qaγan, Чингис хаан, МФА: [tʃiŋɡɪs xaːŋ]; кит.: 成吉思汗; піньїнь: Chéngjísī hán), що закріпилося в європейських мовах як Чингісхан[. Вікіпедія.