Помогите пожалуйста анализ всех монологов Чацкого или Фамусова(по желанию)Кратко. Из комедии Горе от ума...
Литература
Помогите пожалуйста анализ всех монологов Чацкого или Фамусова(по желанию)Кратко. Из комедии Горе от ума...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Емуджи́н ( монг. Temüǰin, Тэмүүжин; кит.: 铁木真; піньїнь: Tiěmùzhēn); 1155[1] — 18 серпня 1227) — монгольський державний, політичний і військовий діяч. Засновник і перший великий хан ( 1206–1227) Монгольської імперії, другої за площею імперії у всесвітній історії[2]. Представник роду Борджигінів. Патріарх династії Чингізідів. Протягом 1186–1205 років об'єднав усі монгольські племена. 1206 року на курултаї племен проголосив створення Монгольської імперії, а себе — її правителем. Провів реформи, скеровані на ліквідацію племінного розподілу й формування потужного всемонгольського війська. 1207 року підкорив тангутську державу Західну Ся. 1215 року здобув Пекін й захопив чжурчженську династію Цзінь, що володіла Північно-Східним Китаєм. 1218 року знищив ханство каракиданів у Середій Азії, а протягом 1219–1221 років завоював мусульманськийХорезм. 1220 року заснував столицю Монгольської імперії — місто Каракорум. 1223 року відрядив військо до Кавказу й степів Причорномор'я, що розбило руських князів і половців на Калці. 1226 року розпочав війну проти бунтівних тангутів. Помер під час облоги тангутської столиці. На момент смерті керував гігантською державою, що простягалася від Японського моря до Каспійського. У часи існування монгольської династії Юань, створеної його нащадками, його вважали засновником цієї династії та її першим імператором. У Монголії та Китаї вшановується як національний герой[3]. Його зобразили на банкнотах Монголії номіналом у 1000, 5000 та 10000 тугриків. Монгольське тронне ім'я — хан Чінґис ( монг. Činggis Qaγan, Чингис хаан, МФА: [tʃiŋɡɪs xaːŋ]; кит.: 成吉思汗; піньїнь: Chéngjísī hán), що закріпилося в європейських мовах як Чингісхан[. Вікіпедія.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Русский язык
изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой. А называлась эта проволока........ а)сурдинка б)баклуша в)просак г)кан...