Краткая характеристика трёх сословий по плану:

Гость: Гость:

1) сословие это социальная прослойка или группа члены которой отличаются по своему правовому положению от остального населения 2)одежда обычная ( рубаха навыпуск, штаны,кафтан, сибирка, чуйка, армяк- мужчины, женщины-сарафаны) пища то что добывали и растили то и ели, каменные дома. 3)земледелие,скотоводство и борничество 4)дом 5) не знаю 6) сам(а) делай