Биссектрисы углов A и B параллелограмма ABCD пересекаются в точке N лежащей на стороне CD докажите что N середина CD
Геометрия
Биссектрисы углов A и B параллелограмма ABCD пересекаются в точке N лежащей на стороне CD докажите что N середина CD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠АВN = ∠ВNС - (Накрест лежащие углы) Следовательно ∠NBC = ∠BNC (т.к. BN - биссектриса). Делаем вывод, что Δ BCN равнобедренный. → ВС = CN. ∠DAN = ∠АND. Δ АND равнобедренный, AD=DN. Т.к. AD=BC, то СN =ND. Точка N есть середина СD.
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