"гетеротрофное питание хищных растений" названия растения и способы добывания эт??го растения
Биология
"гетеротрофное питание хищных растений" названия растения и способы добывания эт??го растения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Росянка- насекомоядные растения. Клейкое вещество, вырабатываемое листьями, содержит алкалоид кониин, оказывающий паралитическое действие на насекомых, и пищеварительные ферменты. После того как насекомое поймано, края листа закрываются, охватывая его целиком. Венерина мухоловка - листья захлапываются, тем самым насекомое не может больше выбраться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Срочно!!! >_< 30б Вспомните, в чём состояло сходство положения американских и европейских рабочих. Чем его можно объяснить? В американско...
Русский язык
В мире существует много необычных удивительных памятников в первом предложении Найди слово состав которого соответствует схеме Выпиши это слово обо...
Русский язык