"гетеротрофное питание хищных растений" названия растения и способы добывания эт??го растения

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Росянка- насекомоядные растения. Клейкое вещество, вырабатываемое листьями, содержит алкалоид кониин, оказывающий паралитическое действие на насекомых, и пищеварительные ферменты. После того как насекомое поймано, края листа закрываются, охватывая его целиком. Венерина мухоловка - листья захлапываются, тем самым насекомое не может больше выбраться