"гетеротрофное питание хищных растений" названия растения и способы добывания эт??го растения

Биология
"гетеротрофное питание хищных растений" названия растения и способы добывания эт??го растения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Росянка- насекомоядные растения. Клейкое вещество, вырабатываемое листьями, содержит  алкалоид кониин, оказывающий паралитическое действие на насекомых, и пищеварительные ферменты. После того как насекомое поймано, края листа закрываются, охватывая его целиком. Венерина мухоловка - листья захлапываются, тем самым насекомое не может больше выбраться 
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