Сколько стеблей у растений

Окружающий мир
Сколько стеблей у растений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МОЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН СТЕБЕЛЬ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
"гетеротрофное питание хищных растений" названия растения и способы добывания эт??го растения
Ответить
История
Срочно!!! >_< 30б Вспомните, в чём состояло сходство положения американских и европейских рабочих. Чем его можно объяснить? В американско...
Ответить
Русский язык
В мире существует много необычных удивительных памятников в первом предложении Найди слово состав которого соответствует схеме Выпиши это слово обо...
Ответить
Русский язык
Чужевластья морфемный разбор
Ответить
История
Краткая характеристика трёх сословий по плану:
Ответить