Рецензия на фильм Михаила Местецкого "Тряпичный союз" с точки зрения: 1) Актерского мастерства 2) Операторской работы 3) Режиссерской идеи

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Ф И Л Ь М Михаила Местецкого «Т Р Я П И Ч Н Ы Й С О Ю З», 2015 г.Жанр: комедия, драма. Режиссёр: Михаил Местецкий. В ролях: Иван Янковский (Андрей), Александр Паль (Попов), Василий Буткевич (Ваня), Павел Чинарев (Петр), Анастасия Пронина (Саша).Сюжет фильма:После необычного знакомства со странными молодыми людьми, жизнь Вани очень сильно изменилась. Странность молодых людей заключалось в том, что они принадлежали некоему «Тряпичному союзу», который создали сами. Внутри немногочисленной организации существовали жесткие правила:1) Ежедневные тренировки (бег, паркур, «тряпихер»- слияние в единого монстра);2) Отдельные попытки «валить», толкать что-либо, например, многоэтажный дом, который встал на их пути («Важно лишь сверхусилие, результат будет немыслимым»);3) Девиз Тряпичного союза: «Молодость и радость! Анархия и ярость!»;4) Эмблема Тряпичного союза: «Тряпихер»;5) Цель – взорвать голову памятника Петру 1;6) Политическая направленность – «против всех».Волею случая Ваня был вовлечен в игру «Союза». Дело кончилось плохо: бабушкин дом сначала разломали, когда «валили», затем сожгли из-за мести за Сашу. В пожаре чуть не сгорел Попов. Андрей «утонул» при ночном купании в озере, затем чудесным образом воскрес. Ване пробили голову, и он оказался в больнице. В итоге «Тряпичный союз» развалился. С точки зрения операторской работы можно заключить следующее…В этом фильме имеют место очень сложные съемки: в ночи, в дыму, в огне, в воде, через стекло. Видна тщательная подготовка каждой сцены. Использовано хорошее, сильное оборудование (камеры), возможно привлечение другого специального оператора, например, для съемки в воде.Ориентация на самые разнообразные направления. Например, сцены с галлюцинациями Попова – сюрреалистическая (деформирование реальности). Здесь, однозначно, использовалась графика.На протяжении всего фильма мы можем наблюдать яркие, сочные цвета. Некоторые точки съемки как-бы подчеркивают независимость и свободу героев, их счастливые моменты. В конце же фильма, когда атмосфера сгущается, яркие цвета пропадают, камера становится более приземленной.Вообще, если говорить о рецензии с точки зрения операторской работы, то Тимофей Парщиков великолепно справился со своим делом, он большой профессионал, знающий все тонкости операторского мастерства, разбирается в современных тенденциях съемки. С точки зрения актерской работы, можно однозначно сказать, что все ребята прекрасно показали своих героев. Не было наигранности, не было лишнего. С задачей режиссера справились на 100 процентов. Мне большего всего по фильму симпатичен Андрей, но, если оценивать с профессиональной точки зрения, самая сложная и важная задача была у Петра, потому что именно ему необходимо было донести до зрителя значимость и идеи Тряпичного союза, он был главным и вокруг него «крутилась» вся деятельность этой организации.