Срочно!!! gt;_lt; в чём состояло отличие внешней политики сша от внешней политики европейских стран?
История
Срочно!!! gt;_lt; в чём состояло отличие внешней политики сша от внешней политики европейских стран?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В своей внешней политике, США отличает достаточно сильное желание захватить наибольшее влияние на остальные страны, что вполне поддерживает национальные интересы государства и укрепляет национальное достоинство. США в своей внешней политике обладает принципом доминанты. Если какая-то страна может позволить другим странам вмешиваться в свою жизнь и "помогать себе", то США уважает только своё собственное мнение, хотя вполне серьёзно и детально рассматривает мнения других стран. Противоположно США отличаются европейские страны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У рыб, земноводных, пресмыкающихся и птиц яйцеклетки очень крупные. А у позвоночных яйцеклетки мелкие. Объясните такое различие.
Другие предметы
Рецензия на фильм Михаила Местецкого "Тряпичный союз" с точки зрения: 1) Актерского мастерства 2) Операторской работы 3) Режиссерской идеи
Русский язык
Математика