Срочно!!! gt;_lt; в чём состояло отличие внешней политики сша от внешней политики европейских стран?

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В своей внешней политике, США отличает достаточно сильное желание захватить наибольшее влияние на остальные страны, что вполне поддерживает национальные интересы государства и укрепляет национальное достоинство. США в своей внешней политике обладает принципом доминанты. Если какая-то страна может позволить другим странам вмешиваться в свою жизнь и "помогать себе", то США уважает только своё собственное мнение, хотя вполне серьёзно и детально рассматривает мнения других стран. Противоположно США отличаются европейские страны