Распределите данный словосочетания на 3 группы (Согласование,управление,примыкание) Драматичный спектакль . Драматический театр. Критический момент. Критичный отзыв. Гуманный способ. Гуманитарный центр. Женский праздник...
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Распределите данный словосочетания на 3 группы (Согласование,управление,примыкание) Драматичный спектакль . Драматический театр. Критический момент. Критичный отзыв. Гуманный способ. Гуманитарный центр. Женский праздник . Женственный наряд. Желанный ответ. Желательный разговор . Удачливый юноша. Удачный день. Целый арбуз. Цельный орех.
Ответ(ы) на вопрос:
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СТРАННО - ЗДЕСЬ ТОЛЬКО СОГЛАСОВАНИЕ. Распределите данный словосочетания на 3 группы (Согласование,управление,примыкание) Драматичный спектакль .С Драматический театр.С Критический момент. С Критичный отзыв. С Гуманный способ. С Гуманитарный центр.С Женский праздник .С Женственный наряд. С Желанный ответ. С Желательный разговор .С Удачливый юноша. С Удачный день.С Целый арбуз.С Цельный орех.С
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