Прочитайте.обясните смысл пославиццы.Не будет скуки,коли заняты руки.Подчеркните буквы, обозначающие гласные звуки.
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Прочитайте.обясните смысл пославиццы.Не будет скуки,коли заняты руки.Подчеркните буквы, обозначающие гласные звуки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит эсли будешь заниматься делом то скучно никогда не будет
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