Прочитайте.обясните смысл пославиццы.Не будет скуки,коли заняты руки.Подчеркните буквы, обозначающие гласные звуки.

Русский язык
Прочитайте.обясните смысл пославиццы.Не будет скуки,коли заняты руки.Подчеркните буквы, обозначающие гласные звуки.
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Автор: Гость
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Гость:
Это значит эсли будешь заниматься делом то скучно никогда не будет
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