Вещество образовано ковалентной полярной связью один из атомов в молекуле этого ??ещества связан с четырьмя другими ''сигма"--связями. Что за вещество?
Химия
Вещество образовано ковалентной полярной связью один из атомов в молекуле этого ??ещества связан с четырьмя другими ''сигма"--связями. Что за вещество?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH4(метан) ковалентная полярная связь - это связь между двумя разными неметалами. А если элемент связан 4 сигма связями, то он 4 валентен, а другой неметалл 1 валентен. Вот и получается СH4. К слову, только сигма связи бывают у алканов.
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