Помогите 6.3 пожалуйста

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Помогите 6.3 пожалуйста
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Макидония вирия просто текст потому что для опубликования ответа нужно 20 символов
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