Помогите решить под красными галками

Гость: Гость:

9 - (8x - 11) = 12 9 - 8x + 11 = 12 - 8x = - 9 - 11 + 12 - 8x = -8 8x = 8 x = 1 11x + 103 = 1 + (12х - 31) 11х + 103 = 1 + 12х - 31 11х - 12х = - 103 + 1 - 31 -х = -133 х = 133 (10х - 3) + (14х - 4) = 8 - (15 - 22) 10х - 3 + 14х - 4 = 8 - 15 + 22 24х = 3 + 4 + 8 - 15 + 22 24х = 22 х = 24:22 х = 1 и 1/12 Задача 1: Пусть в одном классе х учеников, тогда во втором х + 3. Всего 67. х + х + 3 = 67 2х = 64 х = 32. Тогда в первом классе 32 ученика, а во втором 32 + 3 = 35 учеников. Ответ: 32 и 35 учеников. Задача 2: Пусть у Пети х марок, тогда у Коли 6х марок. Всего 98 марок. х + 6х = 98 7х = 98 х = 14. У Пети 14 марок, тогда у Коли 14 * 6 = 84 марки. Ответ: Петя - 14, Коля - 84. Задача 4: Пусть цена карандаша х, тогда авторучки 5х. При том, авторучка дороже на 40 копеек. Т.е, если вычесть из цены ручки цену карандаша - получится 40 копеек. 5х - х = 40 4х = 40 х = 10 Карандаш стоит 10 копеек. Тогда ручка 10 * 5 = 50 копеек. Ответ: ручка - 50, карандаш - 10.