Необходимо найти производные функций при заданном значении аргумента y=(x-1)*(x^3+2), y'(1), y'(2)
Математика
Необходимо найти производные функций при заданном значении аргумента y=(x-1)*(x^3+2), y'(1), y'(2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y'=(x^3+2)+2x^2*(x-1); y'(1)=(1^3+2)+2*1^2*0=3; y'(2)=(2^3+2)+2*2^2*(2-1)=18.
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