На какую цифру оканчивается число 222 в 222 степени? Ответ обоснуйте

Алгебра
На какую цифру оканчивается число 222 в 222 степени? Ответ обоснуйте
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