При сгорании 448мл гомолога ацетилена (н.у.) образуется 2,64г СО2. Найти формулу углеводорода.

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Ацетилен енто алкин, следовательно, искомый УВ имеет хим формулу СₓН₂ₓ₋₂ n(CO₂)=2,64/44=0,06 моль n(СₓН₂ₓ₋₂)=0,448/22,4=0,02 моль Отношение хим количеств веществ равно отношению коэффициентов этих в-в n(CO₂):n(СₓН₂ₓ₋₂)=0,06:0,02=3:1 Из это следует, что в уравнении реакции перед углекислым газом стоит 3 Ответ:С₃Н₄