рееееебята плиизз очень надо графически выделите причастный и деепричастные обо??оты ,одиночные деепричастия . Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых , наполнявших траву ,весь их треск,свист,карканье;все это зв...

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рееееебята плиизз очень надо графически выделите причастный и деепричастные обо??оты ,одиночные деепричастия . Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых , наполнявших траву ,весь их треск,свист,карканье;все это звучно раздавалось среди ночи(запятые тут не ставьте, а начиная со второго предложения поставьте плиз ) Наконец они минули предместье и увидели несколько разбросанных куреней покрытых дерном или ,по-татарски,войлоком. Ребята пожалуйста помогите мне

Автор: Гость