Помогите прошу ради бога,оставалось мало времени

Геометрия
Помогите прошу ради бога,оставалось мало времени
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