Два резистора сопротивлениями 6 и 3 Ом соединены последовательно и подключены к батарейке напряжением 4,5 В. найдите силу тока в цепи
Физика
Два резистора сопротивлениями 6 и 3 Ом соединены последовательно и подключены к батарейке напряжением 4,5 В. найдите силу тока в цепи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.5/9 9ом - общее сопротивление сила тока равна 0.5 ампер(если не ошибаюсь) формула I=U/R I сила тока U напряженте R сопротивление
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