Два резистора сопротивлениями 6 и 3 Ом соединены последовательно и подключены к батарейке напряжением 4,5 В. найдите силу тока в цепи

Физика

Два резистора сопротивлениями 6 и 3 Ом соединены последовательно и подключены к батарейке напряжением 4,5 В. найдите силу тока в цепи

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