Каким образом в политической сфере проявляются интересы различных социальных гр??пп? Как сфера политики связана с другими сферами деятельности людей?

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Интересы различных социальных групп проявляются в политической сфере посредством объединений в общественно – политические движения, которые постепенно преобразуются в политические партии. В своих программах они обосновывают цели и разрабатывают способы борьбы за власть, при этом стремятся завоевать поддержку как можно больших масс людей. Сфера политики напрямую связана и с другими сферами общественной жизни. От проводимой государством политики зависит социальный, экономический, культурный уровень страны. Как говорил Аристотель: «Политика – это искусство управления государством».