СРОЧНО ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ИСПОЛЬЗУЯ FUTURE CONTINUOUS TENSE. вайте пойдем быстрее. Через минуту начнется (будет) дождь. 2. Я не буду писать ему. Я увижу его. 3. Приходите, пожалуйста. Соколов будет рассказывать о своем п...

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СРОЧНО ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ИСПОЛЬЗУЯ FUTURE CONTINUOUS TENSE. вайте пойдем быстрее. Через минуту начнется (будет) дождь. 2. Я не буду писать ему. Я увижу его. 3. Приходите, пожалуйста. Соколов будет рассказывать о своем путешествии в Англию. 4. Через месяц мы переезжаем на новую квартиру. 5. Ты будешь завтра проходить возле кинотеатра, кучи два билета. 6. Что ты наденешь на вечеринку? – Новое платье, конечно. 7. Никуда не иди. Поезд прибывает через несколько минут. 8. Летом вы, разумеется, опять будете путешествовать? 9. Удачи тебе на экзамене. Я буду постоянно думать о тебе. 10. Я буду проводить семинары по истории Древнего Египта на днях. 11. Завтра Джейн будет писать письма целое утро. 12. Завтра воскресенье, и я знаю, что будет делать вечером моя семья: бабушка будет смотреть телевизор, отец будет читать газету, мама будет печь торт, а маленькая сестренка будет играть с котенком. 13. Пока Бен будет ремонтировать утюг, я буду готовить ужин. 14. Они будут спорить весь вечер. 15. Когда мы придем к мистеру Брауну, он будет вспоминать молодость и рассказывать истории весь вечер. Вот увидишь. 16. Завтра в это время я буду кататься на лыжах.
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Автор: Гость
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Гость:
Через минуту начнется (будет) дождь. 2. Я не буду писать ему. Я увижу его. 3. Приходите, пожалуйста. Соколов будет рассказывать о своем путешествии в Англию. 4. Через месяц мы переезжаем на новую квартиру. 5. Ты будешь завтра проходить возле кинотеатра, кучи два билета. 6. Что ты наденешь на вечеринку? - Новое платье, конечно. 7. Никуда не иди. Поезд прибывает через несколько минут. 8. ЛЕТОМ вы, разумеется, опять будете путешествовать? 9. Удачи тебе на экзамене. Я буду постоянно думать о тебе. 10. Я буду проводить семинары по истории Древнего Египта на днях. 11. Завтра Джейн будет писать письма целое утро. 12. Завтра воскресенье, и я знаю, что будет делать вечером моя семья: бабушка будет смотреть телевизор, отец будет читать газету, мама будет печь торт, а маленькая сестренка будет играть с котенком. 13. Пока Бен будет ремонтировать утюг, я буду готовить ужин. 14. Они будут спорить весь вечер. 15. Когда мы придем к мистеру Брауну, он будет вспоминать молодость и рассказывать истории весь вечер. Вот увидишь. 16. Завтра в это время я буду кататься на лыжах.
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