Самолёт ил 76 медленную 46,6 м весит 90 т с Дианой его точная копия изготовлены из тех ??е материалов который весит 720 г какова длина купи ответ выразите в сантиметрах
Математика
Самолёт ил 76 медленную 46,6 м весит 90 т с Дианой его точная копия изготовлены из тех ??е материалов который весит 720 г какова длина купи ответ выразите в сантиметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 т : 46,6 м = примерно 2 720 : 2 = 360 см
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