Самолёт ил 76 медленную 46,6 м весит 90 т с Дианой его точная копия изготовлены из тех ??е материалов который весит 720 г какова длина купи ответ выразите в сантиметрах

Математика

Самолёт ил 76 медленную 46,6 м весит 90 т с Дианой его точная копия изготовлены из тех ??е материалов который весит 720 г какова длина купи ответ выразите в сантиметрах

Автор: Гость