Скажіть антонім до слова над річкою.
Українська мова
Скажіть антонім до слова над річкою.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Іменник річкою так сказать участвует, надо с ним аноним? Наприклад: Над - під. А я питаю, треба рікою? Приклад мого питання: Над річкою - під річкою?
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