упр.11 как будет 7ое (act)?
Английский язык
упр.11 как будет 7ое (act)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 7 будет act всё правильно, там же написано act вторым, значит оно и будет в 7
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