Дібрати споріднені слова до слів,щоб,у корені звук о змінився на і:школа,ходити
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Дібрати споріднені слова до слів,щоб,у корені звук о змінився на і:школа,ходити
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа - шкільний ходити - похід
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