Найти корень уравнения, пожалуйста по подробнее 1+8(3х+7)=9
Алгебра
Найти корень уравнения, пожалуйста по подробнее 1+8(3х+7)=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(3x+7)= 9-1=8 24x+56=8 24x=8-56 24x=-48 x=-2(минус 2)
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