Напишите известные вам однокоренные глаголы к предложенным ниже используя разны?? приставки (у -поминания. за-хотеть.вы-делять. про-ложить)

Русский язык
Напишите известные вам однокоренные глаголы к предложенным ниже используя разны?? приставки (у -поминания. за-хотеть.вы-делять. про-ложить)
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