Вода заполняет сферический аквариум радиуса 30 см, ровно до половины. Какой должна быть высота цилиндрического сосуда с тем же радиусом основания, чтобы и в нем вода из аквариума заполнила сосуд ровно до середины?

Математика

Вода заполняет сферический аквариум радиуса 30 см, ровно до половины. Какой должна быть высота цилиндрического сосуда с тем же радиусом основания, чтобы и в нем вода из аквариума заполнила сосуд ровно до середины?

Автор: Гость