Грамматическая основа в предложении : Суровою зимой я более доволен
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Грамматическая основа в предложении : Суровою зимой я более доволен
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Гость:
Суровою зимой я более доволен. __ _______ _______
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