Грамматическая основа в предложении : Суровою зимой я более доволен

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Грамматическая основа в предложении : Суровою зимой я более доволен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суровою зимой я более доволен.                               __             _______                                              _______
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