Скажите срочно прошу: Процеси плавлення і кристалізації речовини у нашому житті
Физика
Скажите срочно прошу: Процеси плавлення і кристалізації речовини у нашому житті
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Процесс плавления и кристаллизации в нашей жизни???( Такой перевод?) 1) Плавление: Учет таяния снега: Затопление погребов , подвалов, зданий и строений. Влияние количества талой воды весной на урожай . 2) Кристаллизация: образование сосулек на крышах, гололед, разрыв металлических труб заполненных водой при замерзании.
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