Скажите срочно прошу: Процеси плавлення і кристалізації речовини у нашому житті

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Процесс плавления и кристаллизации в нашей жизни???( Такой перевод?) 1) Плавление: Учет таяния снега: Затопление погребов , подвалов, зданий и строений. Влияние количества талой воды весной на урожай . 2) Кристаллизация: образование сосулек на крышах, гололед, разрыв металлических труб заполненных водой при замерзании.