Скорость течения реки 2 километра в час. Скорость лодки в стоячей воде 10 километро?? в час. Сколько километров проплывёт лодка за три часа ,двигаясь в этой реке:
Математика
Скорость течения реки 2 километра в час. Скорость лодки в стоячей воде 10 километро?? в час. Сколько километров проплывёт лодка за три часа ,двигаясь в этой реке:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном случае мы имеем сложение скорости течения реки и скорости движения лодки в стоячей воде, т. е. скорость лодки в этой реке будет равна 12 км/ч, а здесь за три часа она проплывет 12*3=36км.
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