Найдите наименьший член последовательности C(n)=n^3-19 Срочно До завтра нужно
Математика
Найдите наименьший член последовательности C(n)=n^3-19 Срочно До завтра нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- возрастающая функция на всей числовой оси, поэтому и - возрастающая функция на всей числовой оси а значит и последовательность возрастающая на всей числовой оси, а значит наименьший ее член это первый член последовательности ответ: -18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Винни пух и пятачок пошли пошли в гости к кролику.пятачок съел 48 ложек мёда,а винни пух на 254 ложи больше. когда винни пух съедает больше 300 лож...
Українська мова
Апостроф треба поставити на місці пропуску в словах рядка А широке подвір..я, сві??е п..юре Б духм..яний хліб, моєю любов..ю В роз..яяснити п...
История
В годы революции французский Конвент даровал Шиллеру звание почетного гражданин?? Франции.Как вы думаете,какие заслуги немецкого поэта Конвент счел...
Английский язык