При каком х ввполняется неравенство 2х+5lt;5х-7

Алгебра
При каком х ввполняется неравенство 2х+5lt;5х-7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+5<5x-7 2x-5x<-7-5 -3x<-12 x>4 x∈(4;∞)
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