Каково будет значение разности u-v=386, если: 1) Число u уменьшить на 75. 2) Число v увелич??ть на 129. 3) и u, и v увеличить на 89. 4) u увеличить на 23, а v увеличить на 18?
Математика
Каково будет значение разности u-v=386, если: 1) Число u уменьшить на 75. 2) Число v увелич??ть на 129. 3) и u, и v увеличить на 89. 4) u увеличить на 23, а v увеличить на 18?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) u-v=386-75 (уменьшится на 75) 2) u-v=386-129 (уменьшится на 129) 3) u-v=386 (не изменится) 4) u-v=386+23-18 (увеличится на 5)
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