Каково будет значение разности u-v=386, если: 1) Число u уменьшить на 75. 2) Число v увелич??ть на 129. 3) и u, и v увеличить на 89. 4) u увеличить на 23, а v увеличить на 18?

Математика

Каково будет значение разности u-v=386, если: 1) Число u уменьшить на 75. 2) Число v увелич??ть на 129. 3) и u, и v увеличить на 89. 4) u увеличить на 23, а v увеличить на 18?

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