Найди значение выражения 1•b при b=4, b= 79, b= 98, b= 100
Математика
Найди значение выражения 1•b при b=4, b= 79, b= 98, b= 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1*4=4 2)1*79=79 3)1*98=98 4)1*100=100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упр 310. На координатной прямой найдите координату точки С,равно удаленной от точек А(-6) и В(2). нарисуйте ----- вот так
Физика
На сколько градусов нагреется 4 килограмм воды при сжигании 30 грамм каменного угл?? если считать что вся энергия выделенная при сгорании угля пойд...
Русский язык
Русский язык 2 класс Выпиши разные формы слова-названия признака Выдели в них окончания Найди и подчеркни начальную форму этого слова Горячее солнц...
Обществознание
Русский язык